Gaël Monfils : Le mot doux de sa fiancée Elina Svitolina à Roland-Garros

Un manque d'assurance traduit par une élimination au premier tour de l'Open d'Australie, une rupture avec Elina Svitolina : Gaël Monfils a vécu un début d'année cauchemardesque ! Il s'est réveillé et a retrouvé la confiance, qui le pousse à Roland-Garros. L'athlète bénéficie évidemment du soutien de sa fiancée, qui lui a adressé un adorable message en plein match...

Joueurs et spectateurs sont unanimes : le retour du public aux événements sportifs est un plus ! Il a permis à Gaël Monfils d'aller chercher la qualification pour le deuxième tour de Roland-Garros ce mardi 1er juin 2021. Le Français de 34 ans a affronté et battu, en 4 sets, l'Espagnol Albert Ramos Viñolas sur le court Suzanne Lenglen.

"L'année dernière, on l'aurait perdu celui-là, mais cette année, on le perd pas", a expliqué Gaël Monfils à l'issue du match, en référence à l'édition 2020 de Roland-Garros, qui s'était déroulée sans public. Mardi, Gaël a été poussé par de chanceux spectateurs, dont faisaient partie ses parents, son frère, l'épouse de ce dernier, sa tante et sa fiancée, Elina Svitolina.

La tenniswoman ukrainienne a rejoint le clan Monfils en retard, car elle jouait également (face à la Française Océane Babel). Vainqueur en deux sets, Elina a eu une pensée pour son chéri en écrivant "Allez Gaël" sur une caméra, dès sa sortie de court.