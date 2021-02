Gaël Monfils séparé d'Elina Svitolina, "une décision incroyablement difficile"

Gaël Monfils vit une période compliquée sur tous les plans, sa vie amoureuse n'est pas épargnée.

Samedi 20 février 2021, le tennisman français de 34 ans s'est emparé de sa story Instagram pour partager une mauvaise nouvelle : il a rompu avec la tenniswoman ukrainienne Elina Svitolina (26 ans). "Salut tout le monde ! @elisvitolina et moi avons décidé de faire un break dans notre relation. La décision a été incroyablement difficile parce que nous avons toujours de l'amour l'un pour l'autre... MAIS, c'est juste deux meilleurs amis qui réalisent qu'il est temps de prendre de la distance et d'aider chacun à avoir une vie la plus joyeuse, épanouie possible. Nous ne commenterons pas plus cela et nous remercions par avance de respecter notre vie privée. Nous vous envoyons beaucoup d'amour", a publié Gaël Monfils dans sa story. A travers ce message, on découvre alors que la rupture est amicale et que le volonté d'aller de l'avant, dans le respect de leur histoire d'amour à présent terminée, est la même pour les deux sportifs.

Gaël Monfils et Elina Svitolina avaient officialisé leur histoire d'amour il y a deux ans, en janvier 2019, sur Instagram. Ils partageaient un compte commun (@g.e.m.s.life) qui n'est aujourd'hui plus actif. "Avec Eli, on est heureux, on vit pleinement notre amour", avait confié Gaël Monfils au Parisien, peu de temps après l'officialisation.

Engagé dans l'Open d'Australie (qui s'achève demain avec la finale Novak Djokovic-Daniil Medvedev), le Français n'a pas fait long feu dans le tournoi puisqu'il a été éliminé dès le premier tour par le Finlandais Emil Ruusuvuori (86e), en 5 sets (3-6, 6-4, 7-5, 3-6, 6-3). Gaël Monfils, 11e joueur mondial, n'avait pu cacher son désarroi en conférence de presse et avait craqué face aux journalistes. Qu'importe sa rupture avec Elina, il sait qu'elle sera toujours là pour l'épauler dans les moments difficiles.