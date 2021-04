Gaël Monfils, fiançailles surprises : il va épouser Elina Svitolina !

On les croyait séparés mais ils s'aiment plus que jamais. Gaël Monfils vient d'annoncer ses fiançailles surprises. Le joueur de tennis de 34 ans a fait sa demande en mariage à Elina Svitolina. Et la championne ukrainienne de tennis de 26 ans lui a semble-t-il répondu un grand oui ! Le couple de sportif a dévoilé l'heureuse nouvelle sur ses réseaux sociaux, samedi 3 avril 2021. Sur plusieurs photos, on peut apercevoir les amoureux souriants et Elina exposer fièrement sa bague de fiançailles, sertie d'un énorme diamant, entouré d'autres plus petits diamants.

En légende, Gaël Monfils précise que le mariage est pour bientôt, en juillet 2021. Le couple a hâte de commencer sa nouvelle vie à deux... pour toujours.