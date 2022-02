Ukraine : Une star hollywoodienne sur le terrain en pleine guerre

L'acteur américain Sean Penn s'est rendu en Ukraine alors que le pays est actuellement attaqué par son voisin russe. Très engagé politiquement, ce dernier a assisté à une conférence de presse à Kiev, là où des dirigeants du pays discutaient de l'invasion par la Russie de Vladimir Poutine. L'acteur et réalisateur préparerait un documentaire sur l'escalade des tensions à l'est de l'Europe pour l'année prochaine.

La comédien a ensuite rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky, 44 ans, pour discuter. Les deux hommes ont été montrés ensemble sur une story Instagram du président (voir diaporama). La conversation n'a en revanche pas été dévoilée. L'ambassade ukrainienne à féliciter l'acteur pour son engagement, lui qui dispose d'une visibilité exceptionnelle profitable à l'Ukraine dans cette guerre contre la Russie : "Sean Penn fait preuve d'un courage qui fait défaut à beaucoup d'autres, notamment aux hommes politiques occidentaux. Plus il y aura de personnes de ce genre dans notre pays, de vrais amis de l'Ukraine, qui soutiennent la lutte pour la liberté, plus vite il sera possible d'arrêter l'attaque perfide de la Russie."

L'acteur de Mystic River est un habitué des zones de conflits. En effet, il s'était rendu en Irak au début des années 2000 pour dénoncer l'intervention militaire de son pays décidée par le président George W Bush. En 2004, il avait écrit des articles depuis Téhéran en Iran pour condamner encore la politique américaine. Il s'était également rendu sur les zones de catastrophe naturelle de l'ouragan Katrina et du tremblement de terre d'Haiti pour soutenir les réfugiés.

Malgré l'influence de son ex femme Robin Wright, qui avait su canaliser l'énergie contestataire de l'acteur, l'engagement politique frénétique est une caractéristique de ce dernier depuis le début de sa carrière, lui qui s'est illustré dans des rôles de marginaux (Into the wild) ou de politicien réformateur (Harvey Milk).