Ukraine : Avions de chasse, explosions... le témoignage glaçant d'un footballeur français bloqué

"Il y a des bouchons partout parce que tout le monde veut quitter la ville, les trains sont pleins et l'aéroport est fermé. C'est un peu compliqué pour partir. On attend que notre adjoint parle avec l'ambassade de France pour savoir quand on va pouvoir partir, peut-être aller en Pologne. On va voir ce qu'on peut faire", ajoute Noa, qui pourra lui aussi quitter l'Ukraine. Des milliers d'habitants de Kiev se sont déjà rués sur les stations essence, supermarchés et banques de la capitale avant de la quitter pour un pays voisin, plus sûr.

L'intervention militaire de la Russie en Ukraine a suscité une vive indignation dans le monde. En France, le président de la République Emmanuel Macron (qui avait rencontré Vladimir Poutine à Moscou le 8 février dernier) s'est lui aussi exprimé. Il a affirmé son soutien au peuple ukrainien et à leur président Volodymyr Oleksandrovych Zelenskyy, et affirmé : "À cet acte de guerre, nous répondrons sans faiblesse, avec sang-froid, détermination et unité."