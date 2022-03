Volodymyr Zelensky : De gagnant de Danse avec les stars à président de l'Ukraine en guerre !

Qui aurait pu imaginer, lorsque sa série est un succès à la télévision, qu'elle était prémonitoire ? Dans Le Serviteur du peuple, l'humoriste, scénariste et producteur Volodymyr Zelensky se glisse dans la peau d'un prof d'histoire devenu chef d'Etat dans un show diffusé de 2015 à 2019 - à regarder désormais sur Arte. Devenu ensuite réellement président de l'Ukraine, le voilà désormais plongé dans la guerre, face à la Russie. Mais dans son CV déroutant, figure également une autre prouesse : celui de candidat de Danse avec les stars...

Elu à plus de 73%, Volodymyr Zelensky est donc passé il y a trois ans d'humoriste, producteur, réalisateur, scénariste et comédien à dirigeant de l'Ukraine. L'homme de 44 ans avait monté les échelons de la télévision en multipliant les expériences. C'est ainsi qu'il a fait ses armes dans un jeu télévisé humoristique, présenter un show de variété et a participé à la version ukrainienne de Danse avec les stars, qu'il a remportée en 2006 ! Rajoutons également qu'il a doublé l'ours Paddington au cinéma pour la version ukrainienne.

Quand ses ambitions politiques se dessinent, il est indéniable que la popularité de Volodymyr Zelensky a joué un rôle dans son élection en 2019. Populaire mais inexpérimenté, il se retrouve dans le bain sans ménagement. Face à la guerre, il peut compter sur le soutien de sa famille, ses piliers. Marié à Olena Kiyachko, qu'il a rencontrée au lycée, il est père de deux enfants : Oleksandra (2005) et Kirilo (2013).

Vladimir Poutine avait-il pensé qu'un chef d'Etat aussi jeune, peu au fait de la diplomatie internationale et ex-trublion cathodique ne tiendrait pas longtemps face à lui ? Pour le moment, c'est le sang-froid de Zelensky qui retient l'attention. Avec sa femme Olena, il se tient debout dans la capitale ukrainienne plongée dans la guerre.

Le point sur l'avancée russe

La Russie a envahi l'Ukraine jeudi 24 février 2022, après la reconnaissance lundi par le président russe Vladimir Poutine de l'indépendance de territoires séparatistes ukrainiens du Donbass. Les forces russes, avancent entre autres depuis la Crimée, péninsule ukrainienne annexée par la Russie en 2014. Vendredi, l'armée russe avait annoncé avoir pris le contrôle d'un canal vital pour approvisionner en eau, le canal Nord-Crimée, situé dans la région de Kherson. Ce week-end, la Russie a affirmé avoir encerclé Kherson et pris le contrôle de la ville de Berdiansk, sur la mer d'Azov. L'armée russe est arrivée aux portes de la ville ukrainienne de Kherson, dans le sud du pays, au nord de la Crimée, a déclaré le maire de la ville dans la nuit de lundi à mardi. Près de 520 000 réfugiés ukrainiens fuyant l'invasion de leur pays par la Russie ont afflué depuis jeudi dans des pays frontaliers, selon le dernier recensement de l'ONU publié lundi 28 février au soir.