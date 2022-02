Volodymyr Zelensky : Son épouse Olena brutalement plongée dans la guerre

Le sang-froid du dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky a impressionné le monde entier, à l'heure de l'invasion russe. Pour autant, l'attitude de son épouse, Olena est également remarquable. "Aujourd'hui, je ne paniquerai pas ni ne verserai de larmes. Je serai calme et confiante. Mes enfants me regardent. Je me tiendrai à leurs côtés. Et aux côtés de mon mari. Et du peuple ukrainien," a-t-elle écrit via son compte Instagram. Avec sa famille, Olena Zelenska (44 ans) est toujours dans la capitale ukrainienne, Kiev, refusant de céder aux pressions du président Vladimir Poutine.

S'il a rencontré sa belle Olena au lycée et suivi des études à l'université de génie civil de l'université Kryvyi Rih, Volodymyr Zelensky, lui aussi âgé de 44 ans, a mis huit années à conquérir le coeur de la femme qu'il aime, déjà fiancée à un autre rapporte Madame Figaro. Artiste dans l'âme, il l'entraîne dans les studios de la société de production Kvartal 95. Le couple se marie le 6 septembre 2003 et à deux enfants : Oleksandra, née en 2004, et Kyrylo, en 2013.

Scénariste des sketches de celui qui a démarré comme humoriste, elle devient productrice et crée la Liga Smichu, battle d'humoristes et Femmes de Kvartal, un programme fait pour mettre les femmes de la profession à l'honneur. Epanouie dans la création audiovisuelle, elle accepte de suivre les ambitions politiques de son mari et devient sa proche conseillère. Et en 2019, il est élu dirigeant de l'Ukraine. "C'est elle qui trouve à Volodymyr Zelensky, plus à l'aise avec le russe, son actuel professeur d'ukrainien. Elle encore, qui lui indique comment s'habiller durant ses rendez-vous. Et elle toujours, qui relit ses discours et les corrige - parfois à l'excès, glisse un témoin anonyme" dans les colonnes du journal italien Corriere dela Serra cité par Madame Figaro.



Durant son discours inaugural, il a déclaré en 2019 : "Je ne veux pas que vous mettiez ma photo dans vos bureaux. Le président n'est pas une icône, une idole ou un portrait. Mettez la photo de vos enfants plutôt et regardez là à chaque fois que vous prenez une décision." Des mots qui reviennent sur Twitter, accompagnée d'une photo du couple présidentiel avec leurs deux enfants, respirant littéralement le bonheur comme le montre le tweet de l'écrivain Benjamin Ramm.