"On a trouvé plus fort que Nelson Monfort" : qui est le journaliste parlant couramment 6 langues ?

Né en 1981, Philip Crowther est né au Luxembourg d'un père britannique et d'une mère allemande. Il a appris l'espagnol et le portugais à l'université, étudiant au King's College de Londres où il a obtenu son diplôme d'études hispanique. Au total, il maîtrise en tant que natif 3 langues (Anglais, allemand et luxembourgeois) et parle couramment espagnol, portugais et français.

Correspondant de la Maison-Blanche pour France 24, correspondant international affilié pour Associated Press, et est membre de l'Association des correspondants de la Maison Blanche, Philip Crowther possède donc un CV bien rempli. N'ayant pas peur du terrain, il était le 25 mai 2021, pour le premier anniversaire du meurtre de George Floyd, lorsque des coups de feu éclatent et à présent, on le voit intervenir depuis Kiev, la capitale de l'Ukraine.

Ses confrères et consoeurs saluent ses compétences. Ainsi, Charlie Haynes de la BBC a écrit sur Twitter : "C'est tellement la classe de faire un reportage dans six langues différentes. Je rêve d'être aussi talentueux." Le reporter James Lansdale a ajouté de son côté : "C'est impressionnant, je trouve ça parfois suffisamment difficile de se faire comprendre dans une langue, alors 6..."