Émilie Tran Nguyen maman : elle a accouché de son premier bébé

Après plusieurs mois d'absence, Émilie Tran Nguyen est de retour sur nos écrans depuis le 25 novembre 2019. Si la jeune femme de 34 ans a disparu un temps de France 3, c'est pour une très bonne raison : elle est devenue maman ! Avec son chéri, Maxime Darquier, ils apprennent désormais doucement à devenir parents. L'heureuse nouvelle a été officialisée par le magazine TV Grandes Chaînes.

Même si Émilie Tran Nguyen n'a pas fait elle-même cette annonce, elle a laissé entendre à plusieurs reprises qu'elle avait accouché. Sur son compte Instagram, alors qu'elle a posté une photo d'elle, enceinte, au milieu d'un champs, de nombreux abonnés ont réagi en lui demandant comment se portait sa fille ! Une fille, donc ? Et le petit bout de chou se prénommerait même Ava !

Dans son post le plus récent, la jeune journaliste annonçait son retour imminent au 12/13 de France 3 : "C'est un dimanche particulier. Le dernier de mon congé maternité. Qui n'est en réalité pas un 'congé', plutôt une pause professionnelle pour s'atteler à une nouvelle mission. Et laquelle ! Devenir maman. Cette parenthèse ne sera jamais assez longue tant nous apprenons chaque jour de la vie de son enfant. Mais la vie justement, la vraie, la mienne, doit bien reprendre. Et j'en ai besoin. Retrouver son métier, son statut social, sa place, s'enrichir intellectuellement, culturellement... Évidemment, rien ne sera comme avant. Non, tout sera encore meilleur, je l'espère", écrivait-elle en légende de son propre portrait.