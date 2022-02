Vladimir Poutine : Pourquoi le dirigeant russe passe-t-il son temps à poser torse nu ?

Le président russe Vladimir Poutine a reconnu le 21 février 2022 l'indépendance de deux régions séparatistes de l'est de l'Ukraine et ordonné aux troupes russes d'entrer dans ces territoires, en défiant les pays occidentaux dont les relations avec Moscou traversent la pire crise depuis la fin de la Guerre froide en raison de la situation autour de l'Ukraine. Dans la nuit de lundi à mardi, il a donné pour instruction à son armée de se déployer dans les "républiques" séparatistes au risque d'aggraver le conflit en Ukraine qui a fait plus de 14 000 morts depuis 2014. L'Union européenne va donc décider ce mardi de premières sanctions contre le pays de Vladimir Poutine. Un homme de 69 ans qui a, depuis toujours, nourri le culte de la force. Par le biais de ces décisions politiques mais aussi par l'image qu'il a construit de lui, illustrée par ses photos torse nu.

Il y a trois ans, Le Parisien s'était intéressé à l'image d'homme fort de Vladimir Poutine. Si elle peut prêter à sourire ou à des parodies à l'étranger, en Russie, celui à qui on prête parfois des ennuis de santé veut représenter le héros dans toute sa splendeur, affichant notamment sa force physique. L'ancien membre du KGB aime ainsi se dévoiler à demi-nu dans de nombreuses images officielles. Des clichés qui sont souvent pris lors de ses vacances, à la campagne : "Vladimir Poutine, biceps gonflés, part à la chasse équipé de son fusil. Vladimir Poutine fait du cheval dans la toundra. Vladimir Poutine pêche en treillis dans un fleuve frontalier de la Mongolie." Le quotidien français dévoile ainsi certains de ces fameux clichés.

Pourquoi cette virilité exacerbée du dirigeant russe ? "C'est l'un des éléments d'une communication axée autour de la virilité, du culte du corps, soutient Claude Blanchemaison au Parisien, ex-ambassadeur de France en Russie et auteur de Vivre avec Poutine (éditions Temporis). Si ça peut nous paraître un peu ridicule en France, pour les Russes c'est Superman. (...) C'est une manière pour la Russie de renouer avec l'un de ses classiques, et lui s'en est servi pour se démarquer de son prédécesseur Boris Eltsine, vieux, malade et avec des problèmes d'alcool."

Une tactique de communication politique démentie par son entourage qui estime simplement que le Président de la fédération de Russie est ainsi dans son quotidien, au naturel, et qu'elle correspond à son hygiène de vie d'homme sportif.