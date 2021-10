Vladimir Poutine macho : une journaliste réduite à ses jambes en Russie...

Vladimir Poutine préfère débattre de la gastronomie française avec son ami Gérard Depardieu, plus que politique économique avec une journaliste experte en la matière, Hadley Gamble en l'occurrence. Lors d'un forum consacré à l'énergie à Moscou le 13 octobre 2021, il n'a pas aimé être interrogé sur des points précis comme la hausse du prix du gaz russe en Europe et a donc réduit son interlocutrice à son physique, comme l'a relevé ce dimanche Ashley Chevalier sur BFMTV.

Manquant manifestement d'arguments ou ne souhaitant pas donner d'explications, le président de la fédération de Russie Vladimir Poutine a choisi de commenter le physique de la correspondante de la chaîne américaine CNBC à Abu Dhabi, Hadley Gamble, pour ne pas s'attarder sur la question du prix du gaz russe et ses conséquences dans toute l'Europe. "C'est une belle femme, elle est jolie, mais je lui dis une chose et elle me répond immédiatement l'inverse comme si elle n'avait pas entendu ce que je venais de lui dire", a déclaré Vladimir Poutine en souriant devant le public. Devant la caméra, la journaliste a maintenu ses positions : "Monsieur le président, je vous ai bien entendu."

Le lendemain de l'événement, le quotidien russe Kommersant a publié une photo de l'homme politique en prenant soin de montrer la journaliste, mais uniquement ses jambes. Ce à quoi la principale intéressée a commenté via son compte Instagram : "Mon plus bel angle."