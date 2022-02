Ukraine : Une ex-reine de beauté populaire prend les armes contre les Russes !

Alors que certains ont décidé de fuir l'Ukraine pour sauver leur vie et celle de leurs enfants, d'autres citoyens du pays ont fait le pari de prendre les armes pour repousser les Russes hors des frontières et notamment de la capitale, Kiev. La plupart des hommes, notamment, sont appelés à rejoindre la réserve de l'armée... mais pas uniquement !

En effet, l'ex-reine de beauté Anastasiia Lenna a décidé, elle aussi de s'engager dans la lutte armée pour préserver son pays. La jeune femme, qui a été Miss Grand Ukraine, compte 115 000 abonnés sur Instagram et s'affiche désormais avec des armes et en tenue de combat. Elle y explique qu'elle s'entraîne et menace les compatriotes de Vladimir Poutine : "Quiconque traversera la frontière de l'Ukraine avec l'intention d'envahir le pays sera abattu !"

Une rage et une détermination qu'elle dit tirer de Volodymyr Zelenskyy, le président ukrainien, reconnu dans le monde entier pour son courage et son patriotisme dans les moments difficiles que vit son peuple. Alors que les Etats-Unis lui ont proposé de l'aider à quitter le pays discrètement, il a refusé et continue de descendre dans la rue avec ses concitoyens, soutenu par la communauté internationale.

"Un vrai chef fort" pour la jeune Miss, qui est bien décidée à jouer un rôle dans la poursuite de cette guerre. Et elle pourrait effectivement avoir un vrai poids : en plus de sa célébrité et de sa beauté, elle est bardée de diplômes et parle cinq langues ! Suivant son exemple, une députée ukrainienne s'est également postée en photo sur Twitter avec une arme de guerre dans les mains.