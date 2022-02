Le prince William et Kate Middleton brisent leur réserve légendaire : un message rare !

Mais l'heure est grave, et le duc et la duchesse de Cambridge l'ont parfaitement compris, signant le tweet de leur nom. "En octobre 2020, nous avons eu le privilège de rencontrer le président Zelensky et la Première Dame pour discuter de leur optimisme sur le futur de l'Ukraine", ont-ils d'abord rappelé.

"Aujourd'hui, nous soutenons le Président et tout le peuple ukrainien alors qu'ils se battent courageusement pour leur futur, W & C". Les deux couples s'étaient effectivement rencontrés à Buckingham, en pleine pandémie, alors que les parents de George, Charlotte et Louis remplaçaient la reine, confinée à Windsor pour éviter le Covid-19.

Aucun autre membre actif de la famille royale britannique n'a réagi à la situation, restant dans la réserve habituelle et se concentrant sur l'état de santé de la reine, contaminée par le virus. En revanche, le prince Harry et son épouse Meghan Markle, exilés en Californie avec leurs deux enfants (Archie, 2 ans et demi et Lilibet, 8 mois) ont publié un communiqué assez rapidement.

Sur leur site internet, on peut en effet lire ces quelques lignes : "Le prince Harry et Meghan, duc et duchesse de Sussex, ainsi que nous tous au sein de Archewell [leur association, ndlr] apportons notre soutien au peuple ukrainien face à cette violation de la loi internationale et humanitaire, et encourageons la communauté internationale et ses dirigeants à faire de même".

Depuis leur départ de la famille royale, ces derniers ont une parole plus libre qu'avant et peuvent donc prendre position sur la guerre qui touche l'Europe depuis quelques jours. Pendant ce temps, les images terribles se multiplient sur les réseaux sociaux. Ukrainiens et Russes célèbres tentent pourtant de s'unir pour la paix, notamment dans le sport où de nombreux messages positifs sont passés.