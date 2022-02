Diaporama Le prince William et Kate Middleton brisent leur réserve légendaire : un message rare !

6 / 15

Le prince William, duc de Cambridge, et Kate Middleton, duchesse de Cambridge, reçoivent le président d'Ukraine, Volodymyr Zelensky et sa femme Olena à Buckingham Palace à Londres, le 7 octobre 2020.

The Duke and Duchess of Cambridge meet the President of Ukraine, Volodymyr Zelensky , and his wife, Olena, during an audience at Buckingham Palace, London. October 7, 2020.