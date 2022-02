Hayden Panettiere, sa fille de 7 ans qui vit en Ukraine en danger ? Elle répond

Séparée du papa de sa fille Kaya depuis 2018, Hayden Panettiere a tenu à apporter des nouvelles rassurantes sur son ex-mari et leur enfant qui vivent normalement en Ukraine. Ainsi, selon l'actrice, sa petite fille âgée de 7 ans serait "en sécurité et pas en Ukraine." En revanche, son ex Wladimir Klitschko n'a pas fui le pays depuis l'invasion et les bombardements russes et se trouve à Kiev dans la capitale, au péril de sa vie.

Inquiète pour la santé de son ex-époux mais également très admirative de son courage, elle a partagé plusieurs de ses publications dans lesquelles il parle de la situation critique en Ukraine. Dans l'une de celles-ci, il confie : "Je vous écris de Kiev, la capitale d'un pays en guerre, un pays attaqué et envahi de toutes parts. Ce n'est pas 'la guerre de l'Ukraine', c'est la guerre de Poutine. (...) Aujourd'hui, le président russe utilise une rhétorique guerrière dans la plus pure tradition bolchevique et réécrit l'histoire pour justifier son redécoupage des frontières. Il indique clairement qu'il veut détruire l'État ukrainien et la souveraineté de son peuple. Les mots sont suivis de missiles et de chars. La destruction et la mort s'abattent sur nous. C'est fini, le sang se mêlera aux larmes."

Déterminé, le boxeur se dit également prêt à se battre pour défendre son pays de l'invasion russe. D'ailleurs selon ESPN , Wladimir Klitschko, ainsi que son frère Vitali, ancien maire de Kiev, ont intégré la réserve des armées de Kiev en février dernier.