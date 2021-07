Hayden Panettiere grillée avec son ex violent... en pleine danse !

On oublie jamais rien on vit avec. Pour Hayden Panettiere, l'heure des pardons a sonné. Alors que son ex-compagnon vient de sortir de prison - notamment pour l'avoir violentée -, la comédienne a accepté de passer du temps avec lui. Le samedi 17 juillet 2021, le duo a effectivement été aperçu dans un restaurant du quartier de West Hollywood... sans pour autant se remettre ensemble. "Clarifions les choses, je profitais juste d'une bonne bière et Hayden n'a rien bu, a-t-il expliqué à E! News. On est allé dans un endroit inspiré par le Texas, et comme je suis un gars du sud, je suis un grand fan de musique country. Alors oui, il y a eu un peu de danse."

On a vécu une longue histoire tous les deux

Pour autant, Hayden Panettiere et Brian Hickerson ne se sont "pas à nouveau en couple". Ils travailleraient, ensemble, à transformer leur relation en amitié. Etonnant quand on sait que le jeune homme de 32 ans est allé en prison pour violence conjugale, et que l'actrice était justement sa victime. Les deux ex ne sont d'ailleurs pas censé s'approcher l'un de l'autre. L'interprète de Claire Bennet, dans la série Heroes, a fait mettre en place une ordonnance restrictive d'une durée de 5 ans, bien que celle-ci ne les empêche pas d'avoir des interactions amicales s'ils le souhaitent. "On a vécu une longue histoire tous les deux, poursuit Hickerson. La première étape, dans ma guérison en tant qu'agresseur, c'est d'essayer de me rattraper. C'est ce qu'Hayden me permet gracieusement de faire."

Elle accepte de pardonner Brian

Hayden Panettiere a autre chose à faire que pourchasser l'amour. Selon une source du même média, elle serait actuellement concentrée sur les liens qu'elle tisse avec Kaya, la fille de 6 ans qu'elle a eu avec le boxeur ukrainien Wladimir Klitschko. "Elle accepte de pardonner Brian et veut commencer un nouveau chapitre de leur relation, malgré les inquiétudes de ses proches, précise-t-on du côté d'E! News. Elle a un coeur immense et veut juste voir ce qui serait le mieux pour tout le monde." A chacun sa vision du bonheur...