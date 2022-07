Hayden Panettiere addict aux opioïdes et à l'alcool, elle raconte sa descente aux enfers

Hayden Panettiere revient de loin. L'actrice américaine, principalement connue pour ses rôles dans les séries Heroes et Nashville, a traversé une période difficile en raison de son addiction aux opioïdes et à l'alcool. "J'étais au sommet et j'ai tout gâché" a-t-elle avoué dans un entretien accordé au magazine People. L'actrice de 32 ans, récemment impliquée dans une bagarre, était alors entrée dans une dépression postpartum après la naissance de sa fille en décembre 2014. "Je n'ai jamais eu le sentiment de vouloir faire du mal à mon enfant, mais je ne voulais pas passer de temps avec elle. Il y avait juste cette couleur grise dans ma vie".

"Dans un cycle d'autodestruction"

L'entente n'était pas non plus présente avec le boxeur ukrainien Wladimir Klitschko, son compagnon de l'époque et père de sa fille. "Il ne voulait pas être près de moi. Je ne voulais pas être près de moi-même. Mais avec les opiacés et l'alcool, je faisais tout pour me sentir heureuse pendant un moment. Puis je me sentais pire qu'avant. J'étais dans un cycle d'autodestruction. J'avais des tremblements au réveil et je ne pouvais fonctionner qu'en buvant de l'alcool à petites gorgées" a-t-elle raconté.

Elle est finalement sortie de cette situation au bout de huit mois grâce à une thérapie et un traitement hospitalier. "J'ai fait un travail sur moi-même (...) Cela n'a pas été facile et il y a eu beaucoup de hauts et de bas. Mais je ne regrette pas même les choses les plus laides qui me sont arrivées. Je me sens incroyablement accomplie dans ce que j'ai fait. Et je sens que j'ai une seconde chance" a-t-elle estimé lors de cet entretien.

Elle peut désormais se concentrer pleinement sur ses objectifs personnels, notamment sur son rôle dans la saga de films d'horreur : Scream. Elle a également fondé en mars dernier une organisation caritative destinée à collecter des fonds pour soutenir l'Ukraine dans son conflit avec la Russie, comme le rapporte le média américain dans lequel elle s'est confiée.