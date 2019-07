Hayden Panettiere : Sa fille de 4 ans vit avec Wladimir Klitschko depuis un an

Hayden Panettiere ne voit presque plus Kayla, sa fille de 4 ans. La faute à un éloignement de plusieurs milliers de kilomètres. Une source rapporte au magazine People que la jolie petite poupée blonde de l'actrice américaine de 29 ans ne vit plus avec elle depuis un an et que Wladimir Klitschko s'en est approprié la garde. Kayla est installée depuis août 2018 avec le boxeur ukrainien de 43 ans, date à laquelle la rupture de l'ex-star des séries Heroes et Nashville et de l'imposant sportif avait été annoncée. Hayden Panettiere s'était rapidement montrée avec une nouvelle conquête, Brian Hickerson, qui est accusé de violences conjugales.

Dans le même temps, une autre source rapporte à People que les proches d'Hayden Panettiere supplient la star de mettre un terme à sa relation toxique avec son compagnon, "de se réveiller et d'aller de l'avant". "C'est totalement incontrôlable, elle doit quitter ce type. Ses amis et sa famille s'inquiètent pour elle depuis un certain temps, et les choses semblent avoir empiré. (...) Pour une raison inconnue, elle continue cette relation, mais cela n'a fait que l'abaisser au plus bas. C'est une triste situation", explique cette source.

Le 2 mai 2019, Brian Hickerson avait été arrêté par la police de Los Angeles après s'en être pris à Hayden Panettiere, une arrestation survenue après une violente dispute qui s'était produite à leur domicile. Les amoureux étaient alcoolisés au moment des faits. Brian Hickerson risque jusqu'à quatre ans de prison ferme. Depuis, de nouveaux détails glaçants ont été révélés alors que le procès de l'homme de 30 ans, qui a plaidé non coupable, a débuté à Los Angeles. Le rapport d'une agence de police a été utilisé pour accabler l'accusé. "Dès les premiers instants, j'ai remarqué qu'elle avait des bleus sur les paupières, le visage enflé. Elle avait des marques sur le cou, sur le côté gauche. Quand j'ai continué à lui parler, elle a retiré le pull qu'elle portait. J'ai vu des ecchymoses sur ses deux bras", rapportait le document établi juste après la violente dispute.

Le sujet de la séparation d'Hayden Panettiere et de sa fille de 4 ans avait surgi en février dernier, lorsque le magazine Us Weekly s'y était intéressé. En riposte, l'actrice avait publié une photo de Kayla, avec un timing bien évidemment calculé.