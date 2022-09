"Ce n'était pas entièrement ma décision" : Hayden Panettiere déchirée par la perte de la garde de sa fille Kaya

Cela fait maintenant plus de quatre ans que Hayden Panettiere n'a plus la garde de sa fille Kaya, 7 ans. En raison des problèmes d'addiction de la jeune femme à l'alcool et aux opioïdes, les droits parentaux ont été confiés à son ex-compagnon Wladimir Klitschko, père de Kaya. D'origine ukrainienne, l'ex-boxeur est parti vivre en Ukraine avec sa fille Kaya alors âgée de 3 ans.

Depuis, l'invasion de la Russie a frappé de plein fouet l'Ukraine en février 2022 et Hayden Panettiere subit le manque de sa fille. La jeune femme était l'invitée de l'émission Red Table Talk présentée par Jada Pinkett Smith, Adrienne Banfield Norris et Kelly Osbourne sur Facebook Watch. La mère de Kaya s'est livrée à coeur ouvert sur le départ de sa fille avec son père : "Ce n'était pas entièrement ma décision, a-t-elle dit. Il n'y a pas eu de discussion. Si [Wladimir Klitschko] était venu me voir pour dire : 'Je pense que, vu la situation où tu te trouves maintenant et les soucis que tu as, ce serait mieux pour elle d'être avec moi pendant un temps', j'aurais dit que c'était le plus sensé à faire, que je viendrais lui rendre visite. Parce que ça ne s'est pas passé comme cela, c'était bouleversant", a-t-elle fait savoir.

La meilleure chose pour ma fille était de s'assurer qu'elle aille bien

Pour Hayden Panettiere qui souffrait d'addiction, l'éloignement de sa fille a été difficile à vivre : "J'allais travailler sur moi-même, aller mieux, et quand j'irais mieux, les choses changeraient, elle viendrait avec moi et je pourrais passer du temps avec elle, mais ça ne s'est pas passé comme cela. Ce sont les pires papiers que j'ai eu à signer de ma vie, la chose la plus déchirante que j'ai jamais faite. Les papiers donnaient la garde totale [à Wladimir Klitschko]", a-t-elle expliqué. "La meilleure chose pour ma fille était de s'assurer qu'elle aille bien, et que je prenne soin de moi afin d'être la meilleure mère possible", a-t-elle souligné.