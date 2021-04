Hayden Panettiere battue par son ex : Brian Hickerson condamné à de la prison ferme

Semblant de justice pour l'ex violent de Hayden Panettiere. Brian Hickerson a été condamné à 45 jours de prison pour des faits de violences conjugales par une cour de Los Angeles, comme l'ont appris plusieurs médias américains dont People et TMZ.com le mercredi 21 avril 2021. Cet homme de 31 ans commencera sa peine de prison dès le 7 mai prochain.

En plus d'avoir été condamné à de la prison, il a également écopé de quatre années de mise à l'épreuve, 500 dollars d'amende en dommages et intérêts et à cinq années d'injonction d'éloignement vis à vis de la plaignante, Hayden Panettiere. Brian Hickerson a également été condamné à 52 cours de sensibilisation à la violence conjugale.

Après des années de relation toxique et abusive, Hayden Panettiere avait enfin eu le courage de quitter Brian Hickerson. Cet homme de 31 ans avait été arrêté à de nombreuses reprises par la police locale pour avoir frappé Hayden Pannetiere. Déjà en mai 2019, il avait causé un trauma crânien à l'ancien mannequin et avait été arrêté. Il était parvenu à s'en tirer en plaidant non-coupable et obtenait alors un non-lieu, faute de témoins.

En février 2020, l'agresseur a été de nouveau arrêté par la police lors d'une Saint-Valentin passée dans les paysages montagnards du Wyoming. D'après les documents de la plainte, Brian Hickerson aurait administré un "coup de poing" sur la partie droite du visage d'Hayden Pannetiere. Des années de coups qu'elle avait évoqué sur les réseaux sociaux. "J'arrive avec la vérité et ce qui m'est arrivé. J'espère que mon histoire permettra à d'autres de prendre le pouvoir et de bénéficier de l'aide dont elles ont besoin, de l'aide qu'elles méritent. Je suis préparée à être certaine que cet homme ne blesse plus jamais quelqu'un", avait-elle écrit sur Instagram.

Pour rappel, Hayden Panettiere et Brian Hickerson avaient commencé à se fréquenter en 2018 après la rupture du mannequin avec son fiancé, Wladimir Klitschko, père de sa fille Kaya (6 ans). Depuis qu'elle a quitté cette relation toxique, Hayden Panettiere se sentirait "bien mieux mentalement" et se concentre sur son travail et sur sa fille.