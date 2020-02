Hayden Panettiere battue par Brian Hickerson, "en grand danger" pour ses proches

Elle est prise au piège d'une histoire terrible. Le soir de la Saint-Valentin, le 14 février 2020, Brian Hickerson a été arrêté dans le Wyoming après avoir frappé sa compagne Hayden Panettiere au visage. Un incident qui n'est hélas pas isolé, si bien que l'entourage de la comédienne se ronge les sangs pour elle. Comme l'a précisé un proche au magazine Us Weekly, il aurait peur que son amie soit "en grand danger" : "Ajoutez à ça de sérieux problèmes avec l'alcool... les choses pourraient vraiment devenir tragiques si elle reste avec lui."

Ce n'est pas la première fois que Brian Hickerson ose lever la main sur Hayden Panettiere. Il y a neuf mois à peine, le jeune homme était arrêté pour violences conjugales à la suite d'une dispute virulente. Mais, emprisonnée par cette idylle toxique, l'actrice de 30 ans avait décidé de ne pas témoigner contre lui. Au contraire, elle prenait publiquement sa défense, assurant qu'il ne l'avait jamais éraflée. "C'était une dispute, un peu comme si vous criiez sur votre chiot, quelque chose comme ça, précisait-elle à des paparazzi. Tout allait très bien entre nous. Ma famille sait que je suis assez intelligente pour prendre mes propres décisions. Je vous remercie de vous en inquiéter, mais je vais vraiment bien. Il n'y a jamais eu de problème."

Elle pensait vraiment qu'il ne la frapperait plus

Il aurait pu moisir en prison pendant quatre ans. Faute de témoignages qui auraient pu alourdir son dossier, l'affaire a été classée sans suite. Brian Hickerson a été libéré contre une caution de 50 000 dollars et il est retourné auprès d'Hayden Panettiere... jusqu'au dérapage suivant. "Elle pensait vraiment qu'il ne la frapperait plus, poursuit la source d'Us Weekly. C'est pour ça qu'elle a refusé de le dénoncer. Mais ne blâmez pas la victime. Elle est tombée amoureuse d'un homme violent mais incroyablement charmeur." On dit que l'erreur est humaine. Celle-ci, hélas, aurait bien pu lui coûter la vie...