Hayden Panettiere : Retour de flamme avec son ex violent ?

Un nouvel épisode de plus dans la saga romantique d'Hayden Panettiere. La comédienne américaine, qui s'était séparée de Brian Hickerson, a été aperçue en sa compagnie, bagages en main à l'aéroport, le mardi 5 novembre 2019. Une escapade romantique qui laisse dubitatif. La jeune femme de 30 ans avait mis un terme à cette relation tendue pour des raisons gravissimes : au mois de mai, la police avait été obligée d'intervenir à son domicile de Los Angeles à la suite d'une soirée festive. Résultat des courses, les officiers envoyés sur place avait remarqué des traces inquiétantes sur le corps de l'actrice.

J'ai remarqué qu'elle avait des bleus sur les paupières

"Dès les premiers instants, j'ai remarqué qu'elle avait des bleus sur les paupières, le visage enflé, expliquait l'un d'entre eux dans un rapport rédigé après cette nuit terrible. Elle avait des marques sur le cou, sur le côté gauche. Pendant que je continuais à lui parler, elle a retiré le pull qu'elle portait. J'ai vu des ecchymoses sur ses deux bras." Si bien que le couple s'était retrouvé au tribunal pour "violence domestique". Mais faute de témoin matériel, le porte-parole du bureau du procureur de Los Angeles a clos l'affaire. Le cas de Brian Hickerson a été classé sans préjudice et la demande d'ordonnance restrictive a été rejetée. Elle aurait visiblement été un peu inutile.

Hayden Panettiere, très proche du frère de son ex

Le fait qu'Hayden Panettiere se rabiboche avec Brian Hickerson est d'autant plus étonnant qu'entre temps, la comédienne ne s'était pas laissée abattre. Au contraire... elle s'était considérablement rapprochée du frère de son ex, Zac, dont elle tenait la main pas plus tard que le 11 septembre dernier dans les rues de New York. Elle a peut-être décidé d'entretenir des relations plus apaisées avec ses relations passées. Séparée du boxer ukrainien Wladimir Klitschko en 2018, Hayden Panettiere n'a plus aucune nouvelle de leur petite fille Kaya...