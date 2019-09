Hayden Panettiere en couple avec le frère de son ex violent ? Elle sème le doute

Décidément, Hayden Panettiere est très famille ! Comme on peut le voir sur les photographies diffusées par le Daily Mail, la jeune actrice américaine a été aperçue dans les rues de New York le 4 septembre 2019, main dans la main... avec son ancien beau-frère, Zach Hickerson... qui n'est autre que le frère de son ex, Brian Hickerson. "Hayden et Zach sont très bon amis, expliquait une source au magazine People quelques jours plus tôt. Et ils le sont depuis un bon moment." Entre une histoire d'amour et d'amitié, le duo a peut-être fini par faire son choix...

Les choses ne s'étaient pourtant pas terminées dans le plus grand calme. Pour rappel, Hayden Panettiere s'est séparée de Brian Hickerson à la suite des violences conjugales qu'il lui faisait subir. Le 1er mai 2019, après une soirée un peu trop arrosée, la police avait été obligée d'intervenir à leur domicile hollywoodien et avaient déniché plusieurs traces de coups sur le corps de la comédienne de 30 ans. "Dès les premiers instants, j'ai remarqué qu'elle avait des bleus sur les paupières, le visage enflé, pouvait-on lire dans le rapport rédigé à propos de l'altercation. Elle avait des marques sur le cou, sur le côté gauche. Pendant que je continuais à lui parler, elle a retiré le pull qu'elle portait. J'ai vu des ecchymoses sur ses deux bras."

Aux dernières nouvelles, le couple était malgré tout resté ensemble après l'incident, jusqu'à ce qu'Hayden Panettiere n'obtienne une ordonnance de protection. Les repas de famille s'annoncent plutôt compliqués.

Elle ne voit plus sa fille Kaya

L'amour n'a pas toujours frappé à la bonne porte. En couple avec le boxer ukrainien Wladimir Klitschko jusqu'en 2018, Hayden Panettiere a donné naissance à une petite fille nommée Kaya. Malheureusement, depuis un an, le papa s'est approprié la garde de l'enfant, laissant l'actrice seule, loin de la chair de sa chair...