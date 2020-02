Hayden Panettiere : Son petit ami à nouveau arrêté après l'avoir frappée

L'histoire se répète pour Hayden Panettiere. D'après les informations de TMZ.com, son compagnon Brian Hickerson a une fois de plus été arrêté après l'avoir battue. Il l'aurait frappée au visage, du "côté droit", le 14 février 2020, le jour de la Saint-Valentin. L'agresseur aurait été arrêté aux alentours de 14h30 après une dispute au cours de laquelle il aurait infligé à l'actrice un "coup de poing" au visage, d'après une source policière citée par nos confrères.

Les faits se seraient déroulés dans le Wyoming, à Jackson. La police locale a été appelée après une situation anormale dans une résidence privée. L'appel disait qu'un homme "sous influence" était enfermé à l'extérieur de son domicile puisqu'il avait frappé sa petite amie au visage.

Quand la police est arrivée sur les lieux, elle aurait trouvé l'homme dans l'allée. Questionné, Brian Hickerson aurait refusé de répondre. Cette dispute aurait été particulièrement violente. Selon l'auteur de l'appel, resté anonyme, elle aurait duré toute la nuit.

Hayden Panettiere aurait dit aux policiers qu'ils se trouvaient dans la chambre quand il a commencé à la pousser et à la frapper. La police dit que son visage était "rouge et gonflé" et qu'elle avait un hématome à la main gauche. La police aurait entendu Brian Hickerson pour "violences conjugales". Il pourrait également être poursuivi pour "entrave à agent" puisqu'il a refusé de décliner son identité lorsqu'il a été arrêté par les policiers.

C'est loin d'être la première fois que Brian Hickerson lève la main sur Hayden Panettiere, vue dans Nashville. Il avait été arrêté en mai 2019 après l'avoir déjà frappée. Une plainte classée sans suite à cause de l'absence de témoin et des dénégations de la comédienne qui a toujours pris la défense de son petit ami. En octobre 2018, la police était déjà intervenue pour des faits de violence sur la jeune femme, mais aussi sur son père David.

Approchée par TMZ.com en novembre dernier, Hayden Panettiere indiquait être toujours en couple avec Brian Hickerson et assurait que "tout allait bien".