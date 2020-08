Hayden Panettiere : Son ex violent la menace de divulguer des vidéos humiliantes

Elle a fait de nombreux allers retours avant de se défaire de son emprise. Mais on dirait que pour Hayden Panettiere, mettre un terme définitif à sa relation avec Brian Hickerson va être plus compliqué que prévu. Accusé de violences conjugales, le jeune homme aurait tout simplement menacé la comédienne si elle décide de le poursuivre en justice. "Il a eu une conversation en direct avec elle, explique une source du Dailymail. Il lui a dit qu'il n'hésiterait pas à divulguer certaines informations à son propos si elle n'abandonnait pas."

Et quand il parle de "certaines informations", Brian Hickerson penserait plutôt à certaines vidéos soit disant compromettantes d'Hayden Panettiere. Des images qui pourraient "l'humilier". L'actrice de 30 ans avait pourtant tout fait pour être en paix. Au mois de juillet, elle s'était rendue au tribunal, dans le Wyoming, pour demander une ordonnance restrictive afin que son ex ne l'approche plus. Elle s'était bien assurée que ce document serait aussi valable en Californie. Mais il a trouvé un nouveau moyen de faire pression sur elle.

Pendant longtemps, Hayden Panettiere a nié l'impact néfaste que Brian Hickerson aurait sur elle. Elle trouvait des excuses aux mots, aux gestes. Même les membres de sa famille assistaient impuissants à cette relation d'une cruauté insoutenable. Puis le 14 février 2020, à l'occasion de la Saint-Valentin, il a été arrêté à Teton County après l'avoir frappée au visage. Acceptant de témoigner contre lui, elle a alors avoué qu'il avait déjà été violent à son encontre, qu'il l'aurait battue plusieurs fois, la traînant au sol en la tirant par les cheveux, en lui jetant de l'eau dessus. "Elle est bien en ce moment, rassurait une source d'Us Weekly au mois de juin. Brian et elle ne sont plus en contact. Il est retourné dans sa ville natale en Caroline du Sud, et ses amis prient pour ce que son expérience avec lui s'arrête là." Mais il faudra prier encore un peu plus fort...