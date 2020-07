Hayden Panettiere impose une "ordonnance restrictive" à son ex violent

Il est grand temps de passer à autre chose. Après avoir défendu bec et ongles son compagnon Brian Hickerson - qui est accusé de violences conjugales à son encontre -, Hayden Panettiere a décidé de mettre fin à leur histoire. Et autant dire qu'elle ne veut plus, mais vraiment plus avoir à faire à lui. Pour éviter de se retrouver face à face avec son ex, la comédienne de 30 ans s'est rendue au tribunal, dans le Wyoming, pour demander une ordonnance restrictive. Elle s'est également assurée que ce document serait valable en Californie.

Si Hayden Panettiere a décidé de passer à l'action, c'est qu'elle a vécu une expérience terrible au mois de février. Le 14 février 2020, plus précisément, le jour de la Saint-Valentin. Brian Hickerson a été arrêté à Teton County après avoir violenté sa compagne et l'avoir frappée au visage. En témoignant contre lui, elle a expliqué qu'il avait déjà fait preuve d'un comportement intolérable. Il l'aurait battue à plusieurs reprises et l'aurait même traînée au sol en la tirant par les cheveux, lui jetant de l'eau dessus. Elle a précisé que, quand il buvait de l'alcool, son ex avait pour habitude de lui donner des coups, de lui cracher dessus et de jeter des objets.

Pour se détacher de tout ça, Hayden Panettiere devrait quitter le Wyoming pour rejoindre la Californie. C'est pourquoi elle avait besoin d'être sûre que l'ordonnance restrictive visant Brian Hickerson serait valide dans plusieurs États d'Amérique. Sa famille s'est longtemps inquiétée pour elle, mais voilà que chacun peut enfin respirer. Aux alentours du 18 juin 2020, l'actrice avait décidé de rompre et de se tourner vers "la voie de la guérison". "Elle est bien en ce moment, précisait une source d'Us Weekly. Brian et elle ne sont plus en contact. Il est retourné dans sa ville natale en Caroline du Sud, et ses amis prient pour ce que son expérience avec lui s'arrête là." Hayden Panettiere a changé plusieurs fois d'avis à propos de Brian Hickerson, qui a pourtant été arrêté pour violences conjugales à deux reprises. Espérons que cette fois-ci sera la bonne...