Gérard Depardieu va vendre son hôtel particulier à Paris : révélations sur sa nouvelle nationalité !

Depuis quelques années maintenant, et un psychodrame politico-médiatique, Gérard Depardieu est un citoyen du monde. Français, d'abord, mais aussi Russe grâce à son amitié avec le décrié président Vladimir Poutine qui lui a permis d'obtenir la nationalité du pays ; ce dernier est en ce moment pris d'une folie guerrière contre l'Ukraine. Mais, auprès de L'Obs, le comédien âgé de 73 ans fait de nouvelles révélations sur sa situation.

Interrogé chez lui à Paris, où il possède un hôtel particulier dans le quartier de Montparnasse, Gérard Depardieu a donc évoqué son retour sur le grand écran et le fait qu'il ne vienne en France que pour tourner. "Même si j'ai encore la nationalité et un passeport français, je suis désormais citoyen russe et dubaïote. Mais ma vie se déroule le plus souvent en Méditerranée", dit-il, dévoilant ainsi une nouvelle et insoupçonnée nationalité supplémentaire. Si les candidats de télé-réalité sont nombreux à aller vivre là-bas, on se demande bien ce que l'acteur de Maigret (sorti au cinéma le 23 février) peut y faire...

Gérard Depardieu, qui a fait disparaitre de son compte Instagram récemment lancé une photo de lui avec Poutine, s'est expliqué plus en détails. "J'ai deux bateaux pour la pêche au gros, l'un à Dubaï, l'autre, qui servait pour la pêche au thon et dans lequel j'ai fait aménager un appartement, à Istanbul. Je sillonne, je dérive, ça me va très bien... La France, j'y serai toujours pour tourner, mais de moins en moins pour y vivre. Je vais d'ailleurs mettre en vente mon hôtel parisien et mes vignes", a-t-il confié. C'est dans sa maison parisienne qu'il a notamment été accusé d'avoir violé une jeune comédienne qui a porté plainte, des faits qu'il nie et pour lesquels il reste présumé innocent.

Gérard Depardieu, qui revient toutefois aussi en France pour voir sa fille Julie et ses petits-enfants, ne cache pas qu'il continue de s'arranger pour éviter également la pression fiscale dans l'Hexagone. Alors qu'il a un spectacle autour du répertoire de Barbara, il compte bien très vite cesser de le jouer ici... "Je vais jouer le spectacle en avril au Théâtre des Champs-Elysées, mais après je ne le présenterai plus qu'à l'étranger. En France, tu chantes vingt chansons, et le fisc t'en prend quatorze. Tu es payé sur six !", dit-il.