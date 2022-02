Gérard Depardieu accusé de viol : l'acteur réclame l'annulation de sa mise en examen

Mis en examen en décembre 2020 pour viols et agressions sexuelles mais laissé libre sans contrôle judiciaire, l'acteur Gérard Depardieu compte bien se débarrasser une bonne fois pour toutes de cette histoire qui le poursuit en réalité depuis 2018. Ce jeudi 3 février 2022, le comédien âgé de 73 ans a saisi la justice à son tour.

En effet, l'acteur que l'on a récemment vu au cinéma dans l'excellent Illusions Perdues - record de nominations aux César - et qui est attendu dans la comédie Maison de retraite conteste devant la cour d'appel de Paris sa mise en examen, lui qui est accusé de viol par la comédienne Charlotte Arnould depuis août 2018, a indiqué à l'AFP une source judiciaire. Il a saisi la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris sur cette demande de nullité de sa mise en examen concernant des faits qu'il "conteste totalement". L'audience était prévue à 13h00 et la décision devait être mise en délibéré.

Charlotte Arnould avait dénoncé à la gendarmerie de Lambesc (Bouches-du-Rhône) fin août 2018 avoir été violée quelques jours plus tôt à deux reprises au domicile parisien de la star, un hôtel particulier du chic 6e arrondissement. Une procédure judiciaire avait été ouverte à Aix-en-Provence puis transférée à Paris. Une confrontation entre Gérard Depardieu et la jeune comédienne avait eu lieu dans les locaux de la police judiciaire parisienne. Mais, en juin 2019, le ministère public avait toutefois classé la plainte sans suite.

La victime supposée avait tenu bon et avait relancé la machine judiciaire mi août 2020, obtenant alors la reprise de l'enquête via une plainte avec constitution de partie civile, un recours qui permet la désignation quasi automatique d'un juge pour relancer les investigations. Une juge d'instruction parisienne a mis en examen Gérard Depardieu le 16 décembre 2020 pour viols et agressions sexuelles.

Depuis sa mise en examen, révélée par l'AFP, Gérard Depardieu a été entendu au fond par la juge d'instruction, selon des sources proches du dossier.

Il reste présumé innocent des faits reprochés, jusqu'au jugement définitif de cette affaire.