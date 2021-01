Gérard Depardieu, grand-père provoc' pour Alfred et Billy : "Pépé, il est pas cuit !"

On les imagine souvent en train de danser sur la lune. La vérité, c'est que Julie Depardieu et Philippe Katerine mènent une vie de famille bien tranquille. En couple depuis 2010, les amoureux sont parents de deux enfants qui pourraient bien finir par prendre la relève de cette dynastie française. Billy, 9 ans, écrit et joue un peu de piano. Alfred, 8 ans, vient de se mettre à la batterie. Si leur côté créatif est très vite apparu, c'est que les deux petits garçons sont entourés d'artistes, dont un grand-père qui raffole de les mettre à l'épreuve.

Il adore les provoquer, leur balancer des bêtises

Difficile d'imaginer comment Gérard Depardieu remplit son rôle de papy. Heureusement, Julie Depardieu a accepté d'en dire un peu plus dans les colonnes du magazine Paris Match. "Ils sont proches, a-t-elle précisé. Il s'en occupe, il leur prépare à manger, ils s'amusent ensemble. Il adore les provoquer, leur balancer des bêtises. On croirait qu'il a 5 ans ! Les enfants sont interloqués. Billy me dit 'Pépé, il est pas cuit !' Gérard n'a pas de limite : tout ce qu'ils n'ont pas le droit de dire, il le répète dix fois. Je ne dis rien, ça reste rigolo."

Heureusement, l'entente est au beau fixe. En mars 2020, Julie Depardieu et Philippe Katerine ont passé le confinement en Anjou avec leurs enfants... et avec Gérard Depardieu. C'est le chanteur, qui adore beau-papa, qui a insisté. Comme quoi, en croisant sa route, elle a trouvé la perle rare. "On rigole beaucoup, on s'entend bien. On se ressemble autant qu'on s'oppose, explique-t-elle, amoureuse. Il est moins bordélique que moi. Philippe me surprend, me chamboule. Je suis ébahie face à lui. Ce qu'il écrit est magnifique, sa poésie me touche. On s'aime autant dans notre folie que dans notre simplicité."

Coulisses de leur rencontre

On aurait pu croire que Julie Depardieu et Philippe Katerine s'étaient rencontrés sur le tournage du film Je suis un no man's land, de Thierry Jousse. La vérité, c'est que ces deux-là s'étaient croisés un peu plus tôt dans d'étranges circonstances, en 2008, lors d'un shooting pour un magazine. "Durant l'entretien croisé, interminable, on n'était d'accord sur rien, se souvient-elle. C'était impossible qu'il m'apprécie ! Un an plus tard, on me propose de tourner un film avec lui. D'emblée, j'ai refusé, convaincue que Philippe déclinerait également. Et j'ai su à ce moment qu'il m'adorait. J'étais surprise. Il était en couple et moi je n'étais pas prête, je venais de perdre mon frère." Un joli coup du sort qui aura demandé un brin de patience...

Retrouvez l'interview de Julie Depardieu dans le magazine Paris Match, n°3743 du 28 janvier 2021.