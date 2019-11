Philippe Katerine : Sa tendre déclaration d'amour à Gérard Depardieu

Le choc des titans n'a jamais été aussi bisounours. Philippe Katerine d'un côté, Gérard Depardieu de l'autre, sont unis par l'amour. Celui de la famille, forcément, l'un étant le grand-père des enfants de l'autre. Mais aussi celui de la musique ! Le 8 novembre 2019, le chanteur le plus incompris de nos frontières sort un dixième album électro-coup-de-gueule intitulé Confessions – chez Wagram Music – dans lequel il exprime les différents malaises que lui procure notre société. Sur la tracklist, des titres en collaboration avec Lomepal, Léa Seydoux, Camille ou encore... beau-papa !

Il est un peu à l'opposé de moi

Ensemble, ils dénoncent le racisme ordinaire, la bêtise et la discrimination dans le titre Blond – ainsi que dans le clip qui va avec. Un duo visiblement parcouru de bonnes vibes, si l'on en croit les propos élogieux de Philippe Katerine dans les colonnes de Voici. "Je l'aime beaucoup, c'est très net, explique-t-il à propos de Gérard Depardieu. Il est un peu à l'opposé de moi. Il change tout le temps, c'est passionnant. Alors que moi qui suis toujours égal, bonjour l'ennui. C'est un grand-père, un pépé qui comprend les moments où il faut intervenir et dire les choses. Il le fait avec beaucoup de tendresse tout en étant ferme. C'est un pépé réussi."

Ils pensaient tous deux être incasables jusqu'à ce que le chemin de l'un croise celui de l'autre. En 2010, Philippe Katerine et Julie Depardieu ont été castés pour le film Je suis un no man's land, de Thierry Jousse, et se sont retrouvés face à une évidence. Fruits de leurs amours, Billy (8 ans) et Alfred (7 ans) ont dans leurs veines le sang de toute une lignée d'artistes.