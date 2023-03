Philippe Katerine "très différent" de Julie Depardieu : "Je n'aimerais pas beaucoup faire l'amour avec un miroir"

Qui se ressemblent s'assemblent mais les opposés s'attirent aussi. C'est un peu ce qui est arrivé à Philippe Katerine et Julie Depardieu sur le tournage de Je suis un no man's land en 2010. Alors que rien ne les prédestinait à finir ensemble, les deux comédiens sont tombés amoureux. Ils ont même eu deux enfants garçons ensemble : Billy, 11 ans et Alfred, 10 ans. Cette plénitude amoureuse, les tourtereaux ont failli passer à côté puisque Philippe Katerine n'était à l'origine pas du tout parti pour faire de la comédie. L'artiste de 54 ans s'en est expliqué sur le plateau d'En Aparté sur Canal + ce mercredi 22 mars.

"Je me suis laissé tenter, a-t-il indiqué en évoquant cette première aventure au cinéma. Formidable, épatant. Ça s'est très bien passé. (...) Il m'en reste qu'il y a eu une rencontre fondamentale pour moi : j'ai nommé Julie Depardieu, que je découvre chaque jour, il faut le dire, sous un nouvel aspect." C'est le sourire au coin des lèvres qu'il évoque leur relation, à laquelle aucun des deux ne croyait au départ.

Julie Depardieu a un caractère bien plus impulsif et hyperactif que celui de Philippe Katerine. Ces différences font leur force puisque comme l'acteur l'avoue, il ne se passe pas une journée sans que sa compagne ne le surprenne : "C'est vrai. Quand je dis que je n'ai pas fini de la découvrir, c'est vrai. Tous les jours, ce sont des nouvelles infos, c'est comme une page qui se tourne d'un roman. On a envie de savoir ce qui va se passer après, alors c'est tout à fait passionnant de vivre avec elle. C'est plein de rebondissements. On est très différents mais je n'aimerais pas beaucoup faire l'amour avec un miroir, ça doit être vraiment glaçant."

Une rencontre inespérée

A l'époque de leur rencontre, les étoiles n'étaient pas vraiment alignées. Philippe Katerine en aimait une autre, Julie Depardieu vivait un deuil compliqué. La comédienne n'avait donc pas le coeur à une quelconque rencontre. Le destin a fait que malgré les obstacles, ils se sont finalement trouvés :"On s'est connu en 2008 pendant un shooting pour un magazine. Durant l'entretien croisé, interminable, on était d'accord sur rien. C'était impossible que Philippe Katerine m'apprécie, racontait-elle à Paris Match. Il était en couple et moi je n'étais pas prête, je venais de perdre mon frère. Il a fallu attendre 2010 pour que cela se concrétise. (...) Notre amour est mystérieux. Jamais je n'aurais pensé que cela me tomberait dessus. D'ailleurs, je ne voulais pas d'enfants, l'idée me faisait peur. Je ne pensais pas être faite pour la vie de famille." L'amour fait parfois des miracles !