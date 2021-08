Julie Depardieu et Philippe Katerine fous amoureux : câlins et baisers tendres, en coulisses d'un concert

C'est un souvenir qui sent bon l'amour et l'été ! Le Festival de Ramatuelle est terminé, il est vrai, mais il reste de jolies images à l'esprit des veinards qui ont pu assister à l'évènement. Du 27 juillet au 11 août 2021, la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur a retrouvé des couleurs à l'aide de performances artistiques, musicales et théâtrales. Philippe Katerine est notamment monté sur la scène du Théâtre de Verdure, le dimanche 1er août, pour égrainer les quelques vingt titres de son album Confessions, sorti il y a deux ans mais peu défendu face au public, pandémie oblige.

Inutile de préciser que sa chère et tendre, Julie Depardieu, était dans les parages pour le soutenir. Le couple a d'ailleurs était aperçu, plus proche et plus complice que jamais, dans les backstages de l'évènement. Elle n'était bien sûr pas seule à applaudir le concert lunaire de Philippe Katerine. Dans l'audience, Patrick Bruel profitait de l'instant présent, tout comme Bernard Murat, Michel Boujenah - le directeur artistique du festival -, Jacqueline Franjou - la présidente - ainsi qu'Artus, le magicien Eric Antoine, Sophie et Bruno Cluzel.

On n'était d'accord sur rien

Julie Depardieu et Philippe Katerine n'enchaînent pas forcément les apparitions médiatiques. Mais dès qu'ils sont photographiés ensemble, les tourtereaux ont l'air de s'aimer comme au premier jour. Ou presque. Lors de leur toute première rencontre, lors d'une séance photo pour un magazine en 2008, le courant n'était pas du tout passé. "Durant l'entretien croisé, interminable, on n'était d'accord sur rien, expliquait alors la comédienne à Paris Match. C'était impossible qu'il m'apprécie !" La suite lui a prouvé le contraire. Les deux artistes se sont recroisés en 2010 sur le tournage du film Je suis un no man's land, de Thierry Jousse, et sont désormais parents de deux enfants : Billy, né le 16 juin 2011 , et Alfred, né en août 2012 .

Il faut croire que le couple fait l'unanimité au sein de la famille. Dans l'album Confessions, présenté au Festival de Ramatuelle le 1er août 2021, Philippe Katerine a fait appel à de nombreux artistes, dont Chilly Gonzales, Angèle, Oxmo Puccino, Dominique A, Léa Seydoux... et beau-papa, Gérard Depardieu, qui donne de la voix sur le titre Blond. Sacré duo...