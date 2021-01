Julie Depardieu et Philippe Katerine, des débuts compliqués : "On n'était d'accord sur rien"

Voilà maintenant plus de dix ans que Julie Depardieu partage la vie de Philippe Katerine. Dans un nouvel entretien accordé au magazine Paris Match, dans son édition du 28 janvier 2021, la comédienne de 47 ans s'est confiée sur leur vie de couple qui, contrairement à ce que pourraient laisser penser leurs personnalités artistiques, se révèle assez ordinaire, rythmée par leurs accords et désaccords.

Les deux acteurs se sont rencontrés pour la première fois en 2008, lors d'une séance photo pour un magazine. Mais on ne peut pas vraiment parler de coup de foudre... "Durant l'entretien croisé, interminable, on n'était d'accord sur rien. C'était impossible qu'il m'apprécie !" Un an plus tard, ils se retrouvent sur le tournage du film Je suis un no man's land de Thierry Jousse. Pourtant, Julie Depardieu avait d'emblée refusé, pensant que Philippe Katerine en ferait de même. "J'ai su à ce moment qu'il m'adorait. J'étais surprise", s'est souvenue la fille de Gérard Depardieu.

Le début de cette relation était d'autant plus difficile à prédire qu'à cette époque, tous deux ne sont pas vraiment disponibles : "Il était en couple et moi je n'étais pas prête, je venais de perdre mon frère [Guillaume Depardieu, décédé en 2008, NDLR]. Il a fallu attendre 2010 pour que cela se concrétise." Julie Depardieu et Philippe Katerine entament finalement une romance et rapidement, fondent une famille avec l'arrivée en 2011 de Billy, suivi d'Alfred, un an plus tard. "Jamais je n'aurais pensé que cela me tomberait dessus. D'ailleurs, je ne voulais pas d'enfants, l'idée me faisait peur. Je ne pensais pas être faite pour la vie de famille."

Un "amour mystérieux"

Celle qui s'illustre depuis maintenant deux ans dans la série Alexandra Ehle (France 3) confie avoir "du mal à analyser" le mariage de leurs différences : "J'agis à l'instinct. On rigole beaucoup, on s'entend bien. On se ressemble autant qu'on s'oppose (...)", a-t-elle affirmé à nos confrères, en prenant la pose depuis leur maison de Bougival (Yvelines). "Philippe me surprend, me chamboule. Je suis ébahie face à lui. Ce qu'il écrit est magnifique, sa poésie me touche..." Julie Depardieu reconnaît alors volontiers que leur "amour est mystérieux" : "On s'aime autant dans notre folie que dans notre simplicité. Au quotidien, il est équilibré. Il met sa folie dans ses créations, le dessin, le chant ou l'écriture."

Mais il est parfois difficile pour l'actrice, adepte de musique classique, de suivre l'univers musical déjanté de sa moitié. "A la maison, on a chacun notre coin avec nos disques. J'en ai des centaines dont je ne peux pas me séparer, sans oublier Radio Classique, allumée toute la journée, a notamment confié l'ex-compagne du violoniste Laurent Korcia. Alors, évidemment, je me sens à côté de la plaque avec le style des chansons de Philippe. J'ai essayé de l'éloigner, je lui disais des saloperies, que je ne connaissais rien à son travail, que je préférais Wagner... mais il s'est accroché."

L'intégralité de l'interview de Julie Depardieu est à découvrir dans le numéro du 28 janvier 2021 de Paris Match.