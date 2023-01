"Ha ça, on les entend !" : Philippe Katerine papa, rares confidences sur ses deux fils avec Julie Depardieu

Il joue un père de famille, veuf et débordé, dans le premier film réalisé par Victoria Bedos, La plus belle pour aller danser. De passage en Isère pour présenter le long-métrage lors de la 26e édition du Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez, le 17 janvier 2023, le chanteur et comédien Philippe Katerine a assuré qu'il s'en sortait bien mieux, de son côté, à la maison.

En couple avec Julie Depardieu, papa de deux enfants, Billy et Alfred, qui ont 11 et 10 ans, Philippe Katerine a expliqué à Purepeople que la série Mercredi, qui cartonne sur Netflix, tournait en boucle à la maison dernièrement. Quant au film qu'il tient absolument à leur transmettre ? "Spontanément, Semi-pro, avec Will Ferrell, qui est une comédie où on se marre bien, qui se passe dans le milieu du basket, que j'affectionne, précise-t-il. Il s'agit d'un gars qui doit sauver son club, donc c'est une histoire déchirante. J'ai vu aussi la comédie de Philippe Lacheau hier, Alibi.com 2. Dis donc, je me suis marré comme une baleine, et c'est un animal en voie d'extinction !"

Ils aiment bien s'exprimer en tout cas !

Enfants d'artistes, Billy et Alfred pourraient bien prendre la suite de papa et maman ces prochaines années. "Oh, ils aiment bien s'exprimer en tout cas, explique Philippe Katerine. Ha ça, on les entend ! Ha oui. Ils donnent. Et c'est la base du comédien, de donner." Le génie du 4e et du 7e art n'est pas seul à défendre une comédie familiale à l'Alpe d'Huez. Franck Dubosc a également mis en lumière, lors d'une séance spéciale, le film 10 jours encore sans maman, de Ludovic Bernard.

Dans cette suite hilarante, Antoine, le personnage de Franck Dubosc, se retrouve seul en vacances à la montagne avec toute sa tribu... mais pas son épouse. Une histoire qui aura été utile pour le papa de Raphaël et Milhan. "Je n'ai pas puisé dans mon expérience pour tourner le film, mais j'ai puisé dans le film pour mon expérience personnelle, soulève l'acteur. Parce que 10 jours sans maman, ça m'est arrivé après avoir tourné le film. Donc je me suis dit, Franck garde ton calme sinon tu as vraiment l'air idiot devant tes enfants. Le tuyau, c'est écouter les enfants... et même pas d'ailleurs... c'est de ne surtout pas les écouter !"

