Franck Dubosc papa : les seules images de ses fils Raphaël et Milhan, 12 et 9 ans

A 58 ans, le très populaire Franck Dubosc est le papa de deux enfants, nés de sa belle histoire d'amour avec sa femme, la discrète Danièle. Dès qu'il n'est pas en tournage, l'acteur, réalisateur et humoriste profite de son temps libre pour le passer avec ses fils, Raphaël (12 ans) et Milhan (9 ans). Mais il évite de leur faire subir sa notoriété et ne les expose quasiment jamais...

Depuis qu'il est devenu papa, le héros de Camping préserve donc le plus possible l'intimité de ses fils. Tout juste l'a-t-on vu à quelques grands évènements avec eux, comme par exemple dans les tribunes du Parc des Princes ou du Stade de France pour assister à des matchs de foot ou alors lors d'un tournoi de pétanque sur le Côte d'Azur. Mais, finalement, Raphaël et Milhan sont d'eux-mêmes apparus devant une caméra lorsqu'ils sont venus perturber leur célèbre papa alors invité sur un live Instagram avec l'animateur Arthur, en 2020, pendant le confinement lié à la pandémie de coronavirus. Une très rare occasion de voir les visages des deux jeunes garçons.

Franck Dubosc, qui s'en veut d'être un papa absent lorsqu'il est pris plusieurs mois par des tournages de film, a récemment évoqué comment il se perçoit comme père de famille. Interrogé par le journal Nice-Matin, il déclarait alors : "À la fois moderne et trop vieux pour être papa ! Je prends mes petits dans les bras. Mais ça ne veut pas dire qu'ils m'aimeront plus que j'ai aimé mon père, qui lui ne m'a pas pris dans ses bras. Les enfants peuvent être ingrats, et l'amour n'est pas quelque chose qui se donne et qui se rend à équivalence."

Côté cinéma, Franck Dubosc s'apprête à faire son retour sur grand écran. Il sortira dans les salles son deuxième film comme réalisateur - et dans lequel il joue - intitulé Rumba la vie, le 24 août. Très actif, il est aussi attendu prochainement dans Plancha puis Dix jours encore sans maman, Noël Joyeux ou encore Chien et Chat !

Retrouvez Franck Dubosc ce jeudi 11 août 2022 dans la comédie Bis, sur TF1, dès 21H10.