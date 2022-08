Franck Dubosc, papa rongé par la culpabilité : ses fils le rassurent et c'est trop mignon

On n'arrête plus Franck Dubosc. Après avoir longtemps écumé les scènes de France pour ses spectacles, l'humoriste de 58 ans est passé à la comédie. Friand des jeux face caméra, il s'est aussi frotté à l'exercice de la réalisation. La première fois fut en 2018 pour Tout le monde debout avec Alexandra Lamy. La seconde, en ce moment même. Rumba la vie, l'histoire de Tony, père de famille tentant de renouer avec sa fille après l'avoir abandonnée, sort le 24 août prochain. Alors plutôt que de s'accorder des vacances, Franck Dubosc sillonne les routes de France pour la promotion. Des voyages au cours desquels il est loin des siens.

Vendre un film demande de l'investissement et beaucoup de temps. Temps qu'il ne passe donc pas auprès de son épouse Danièle et de leurs deux garçons, Raphaël, 12 ans et Milhan, 9 ans. Ces absences répétées, Franck Dubosc a du mal à les accepter. C'est d'ailleurs plein de culpabilité qu'il s'est confié dans les pages de Var Matin ce mercredi 10 août : "J'ai tendance à beaucoup m'absenter, pas autant que le personnage dans le film, je fais le tour de la France et j'abandonne encore mes enfants !"

Si certains pourraient en vouloir à leur père pour ce métier si prenant, Raphaël et Milhan ont la maturité nécessaire pour ne pas lui en tenir rigueur. Ils le rassurent : "M'ayant entendu un jour dire ça en public, le soir à la maison, ils se sont exclamés : 'Mais papa, tu ne nous abandonnes jamais !'" Alors autant dire que les retrouvailles avec eux, Franck Dubosc en profite au maximum et ne lésine pas sur les gestes d'affection et les déclarations d'amour : "Je prends mes petits dans les bras et je leur dis je t'aime."

Mais il n'y a pas que Franck Dubosc qui s'absente, leur maman Danièle également. L'année dernière, la belle Libanaise s'est octroyée quelques jours loin de la maison pour participer à une compétition : "Ma femme est partie faire un rallye Natur'elles, c'était un rallye électrique uniquement avec des femmes, et donc elle m'a abandonnée. Enfin, c'est moi qui lui a donné le go. Bien sûr, elle m'a demandé avant et je lui ai dit : 'Bien sûr, au contraire, c'est l'occasion de se retrouver avec les enfants'" confiait-il sur le plateau de C à vous. Il ne savait alors pas à quel point leur garde, c'était du sport : "C'est très difficile ! Ils étaient très contents que leur mère rentre... Et moi aussi !"