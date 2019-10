Alexandra Lamy : Franck Dubosc l'affiche avec une photo dossier

Alexandra Lamy et Franck Dubosc ont le plaisir de travailler ensemble, sur tournage du film Le Sens de la famille. Pour ce long métrage réalisé par Jean-Patrick Benes, les acteurs de 47 et 55 ans se sont donc retrouvés, plus d'un an et demi après la sortie de Tout le monde debout, dans lequel ils apparaissaient déjà. Les deux amis s'apprêtent ainsi à être ensemble à l'affiche d'un film pour la quatrième fois.

Une grande amitié s'est naturellement construite entre les deux complices, en témoigne cette hilarante photo publiée par l'humoriste sur son compte Instagram. On y voit Alexandra Lamy, assoupie sur ce qui semble être un canapé, la bouche entrouverte (on est à deux doigts du filet de bave qui coule). "Quand Alexandra Lamy dort... simplement... tout simplement", indique Franck Dubosc en légende ce cette photo dossier. L'humoriste précise tout de même qu'elle a été "prise sans autorisation".

On s'attend donc à une petite guerre de photos dossiers (à l'image de celle échangée par Marion Cotillard et Guillaume Canet pour la sortie de Rock'n'Roll) entre Franck Dubosc et Alexandra Lamy. Si ce tournage est manifestement épuisant, la bonne humeur semble s'y est visiblement installée. Le 10 septembre dernier, la comédienne se réjouissait de jouer aux côtés de son ami. "Début de tournage avec mon super partner", avait-elle indiqué sur Instagram. Encore un peu de patience avant de retrouver cette belle complicité à l'écran puisque Le Sens de la famille devrait sortir au cinéma le 16 décembre 2020.