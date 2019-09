Franck Dubosc en famille, Cavani avec son bébé... Pour le retour de Neymar

Le match PSG-Strasbourg qui s'est joué le samedi 14 septembre 2019 était très attendu, et pour cause. Pour la toute première fois depuis le début de la saison, Neymar a été aligné par Thomas Thuchel. Un come back victorieux suivi par Franck Dubosc, venu avec sa femme et leurs deux fils, mais aussi par le joueur du PSG Edinson Cavani, avec sa compagne et leur bébé.

Franck Dubosc et sa famille étaient installés aux côté d'Estelle Denis et Raymond Domenech. La journaliste sportive de 42 ans a pimenté le match en réalisant de nombreux selfies, des portraits à usage personnel puisqu'elle n'en a publié aucun sur ses réseaux sociaux. Toujours blessé, Edinson Cavani a une fois de plus été contraint de suivre ses coéquipiers depuis les tribunes. L'attaquant uruguayen était accompagné de sa chérie Jocelyn Burgardt mais également de leur fille India née en mai 2019 à Paris. Également papa de deux garçons, Bautista (8 ans) et Lucas (6 ans), nés de son mariage avec Maria Soledad Cabris Yarrús, Edinson Cavani initie déjà sa fille au ballon rond. Ceux qui suivent le footballeur sur Instagram connaissent déjà très bien l'adorable petite India puisqu'il l'expose de temps en temps.

Tout comme son coéquipier Marquinhos. Le défenseur de 25 ans mis au repos a été vu dans les tribunes du Parc des princes avec sa fille Maria Eduarda Cabrino Corrêa. Le footballeur brésilien a dû être très touché de voir que les supporters parisiens lui avaient réservé une belle surprise, une banderole à son effigie. Arrivé dans la capitale en 2013 "Marqui" est très apprécié.

PSG-Strasbourg a également été suivi depuis les tribunes VIP du Parc des princes par Nicolas Sarkozy (qui était en dédicaces à la librairie Lamartine à Neuilly-sur-Seine quelques heures plus tôt pour son livre Passions), par l'animatrice Karima Charni mais également par Kylian Mbappé, toujours blessé.

