Franck Dubosc a évité le pire avec l'un de ses fils : "J'ai failli lui tirer dessus"

Actuellement en pleine promotion du film Le sens de la famille (en salles le 30 juin 2021) dans lequel il donne la réplique à Alexandra Lamy, Franck Dubosc est revenu sur son confinement créatif avec ses enfants Milhan et Raphaël (8 et 11 ans, nés de son mariage avec Danièle). Invité sur le plateau de C à vous, l'acteur de 57 ans a confié comment il s'était amusé à réaliser des vidéos drôles avec ses fils sur les réseaux sociaux mais aussi comment l'une d'entre elles aurait pu très mal tourner.

Je vais te tirer dessus

En pleine activité de tir à l'arc, la star du film Camping a en effet révélé avoir échappé de peu à un incident avec l'un de ses enfants. "J'en ai une où je tire une flèche, et j'ai failli tirer sur mon fils (...) Je tire dans les pattes mais il tenait les pattes. Alors je lui ai dit : 'Ne tiens pas les pattes, sinon je vais te tirer dessus''", a-t-il expliqué. Heureusement, plus de peur que de mal pour Franck qui n'a finalement pas pris son garçon pour cible.

Très complice avec Milhan et Raphaël, l'acteur des films All Inclusive, Tout le monde debout et 10 jours sans maman a également confié à quel point il avait aimé passer du temps avec eux durant le confinement. Une période intense pour Franck qui a dû s'occuper seul de ses enfants, sa femme étant partie faire un rallye 100% féminin : "C'est l'occasion de se retrouver avec les enfants et de voir que c'est très difficile. (...) C'est la première fois que j'avais mes enfants tout seul plus de vingt-quatre heures."

Un moment précieux qui a permis à Franck de resserrer les liens avec ses enfants. Très protecteur, l'acteur avait d'ailleurs dévoilé pour la première fois le visage de son fils lors de l'émission Show Must Go Home diffusée sur Instagram lors du confinement en mars 2020. Quelques mois plus tard en décembre, Franck confiait que l'un de ses fils allait jouer dans son nouveau film Rumba Therapy en story Instagram. Alors, s'agira-t-il de Milhan ou de Raphaël... ?