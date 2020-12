Franck Dubosc, papa fier : premières images de son fils bientôt acteur au cinéma

En plein tournage du film Rumba Therapy dont il est le réalisateur, Franck Dubosc a dévoilé le 29 décembre 2020 que l'un de ses fils allait jouer dans son nouveau long-métrage. En story Instagram, on découvre l'acteur de 57 ans en costume face à un groupe d'enfants. Parmi eux, un garçon brun dont le visage est dissimulé par une émoticone. "Quand tu diriges ton fils au cinéma..." écrit l"humoriste en légende. Alors, s'agit-il de Raphaël (10 ans) ou bien de Milhan (8 ans) ? Pour le moment, le mari de Danièle n'en dit pas plus...

Interviewé par Télé Poche en août 2020, Franck confiait qu'il allait poursuivre le tournage de son film Rumba Therapy, pandémie de coronavirus ou non. "On prendra les précautions nécessaires mais je n'ai rien changé. Les personnages s'enlaceront ou s'embrasseront comme c'était prévu. Et je préférerais tout arrêter si je devais feinter et m'interdire certaines choses." confiait-il avec détermination.

Après Tout le monde debout (2018), ce sera le second film de Franck Dubosc en tant que réalisateur. Dans ce film qui raconte l'histoire d'un père tentant de retrouver sa fille, plusieurs célébrités du petit écran seront présentes comme Denitsa Ikonomova ou Louna Espinosa (révélée dans la série Les Bracelets Rouges).

Concernant sa vie privée, Franck Dubosc a, pour le moment, toujours veillé à cacher le visage de ses enfants. La seule occasion où le public avait pu apercevoir ses fils était lors de l'émission Show Must Go Home diffusée lors du confinement en mars 2020. Une apparition furtive et rapide qui avait malgré tout permis de découvrir les fils, visiblement très timides, de l'humoriste.