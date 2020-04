Franck Dubosc : Très rare apparition de ses fils en live avec Arthur

Invité dans l'émission spéciale Show Must Go Home organisée par Arthur pendant le confinement, Franck Dubosc a joué le jeu du live avec Arnaud Ducret et Virginie Hocq. Confortablement installé dans son salon, l'humoriste ne s'attendait sûrement pas à voir débarquer ses fils Raphaël (10 ans) et Milhan (7 ans) à côté de lui pendant le direct...

Tentant plusieurs fois de les repousser (discrètement), le comédien de 56 ans a finalement cédé et accepté de montrer l'un de ses fils à la fin de l'émission. "J'ai un fils qui voudrait faire un coucou" dit-il un peu gêné à Arthur et ses invités. Prudent, Arthur lui répond : "Tu es sûr que c'est une bonne idée ?" Franck explique alors : "Non, il s'est sauvé de toute façon". Ayant visiblement changé d'avis après réflexion, le fils de Franck Dubosc tente à nouveau de se montrer à l'écran quelques secondes plus tard mais est vite repris par son papa lui signifiant qu'il est malheureusement trop tard... On aura toutefois aperçu quelques instants ses deux fils, chose rare.

Marié à Danièle depuis 2009, Franck est l'heureux papa de deux garçons. Souvent occupé et en déplacement à cause de son travail, Franck Dubosc profite de ce confinement pour passer du temps avec ses enfants. Interviewé par Télé Loisirs en mars 2020, il confiait : "Moi qui me plains toujours de pas les voir assez parce que je suis toujours loin, là j'en profite. (...) Eux, ils sont contents aussi parce qu'ils ont papa et maman rien que pour eux. Même si je pense qu'au fond d'eux-mêmes, il y a du stress. Ils ne sont pas dupes, ils savent que ce que l'on vit n'est pas un moment tout à fait normal." En tout cas, entre les devoirs et les moment où il "torture" ses enfants avec le papier toilette, le populaire acteur n'a clairement pas le temps de s'ennuyer !