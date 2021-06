Franck Dubosc en "stress absolu" : sa femme Danièle a quitté la maison...

L'humour ça le connaît et il sait le manier dans toutes les situations ! Face au départ temporaire de sa femme, Danièle, avec qui il est marié depuis 2009, Franck Dubosc, 57 ans, doit s'occuper seul de ses deux garçons, Raphaël (11 ans) et Milhan (8 ans) et c'est peu dire que l'humoriste appréhende la situation ! Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram lundi 31 mai, celui qui a fait parler de lui pendant le reconfinement, s'adresse à ses 581 000 abonnés sur la situation qu'il s'apprête à traverser.

Je suis dans un stress absolu

"À partir d'aujourd'hui, maman est partie pour 7 jours et j'ai les enfants pour moi tout seul. Je suis dans un stress absolu, tout est par coeur", entame Franck Dubosc, dont les enfants lui donnent souvent du fil à retordre. Il poursuit avec la liste des activités journalières de ses deux fils : "Je sais à quelle heure ils terminent, à quelle heure est le foot, qui il faut ramener comme copains, je sais ce qu'il faut faire à manger", énumère-t-il, visiblement très angoissé par la montagne de choses à faire.

Pour conclure sa courte vidéo, l'acolyte d'Élie Semoun explique que les garçons sont actuellement à l'école. "Je vais m'occuper un tout petit peu de moi, je suis dans un stress et je vous tiendrai au courant", indique-t-il. Une séquence un peu particulière, mais qui prend tout son sens quand on sait que Franck Dubosc a joué dans la comédie 10 jours sans maman, aux côtés d'Aure Atika. Dans ce film, l'acteur, revenu à l'humour dernièrement, joue le rôle d'un père qui ne sait pas du tout s'y prendre avec ses quatre enfants et qui se retrouve du jour au lendemain à devoir gérer sa famille sans l'aide de sa femme, partie en vacances.

Les internautes comprennent la blague

Plusieurs internautes amusés ont bien évidemment reconnu les similitudes avec la publication d'aujourd'hui : "Je te fais confiance pas de problème, attention de ne pas répéter ton film" ou encore "Tu en a fait 10 alors 7 tu peux le faire". Une référence très marrante de la part de Franck Dubosc, qui se sert souvent de ses réseaux sociaux pour amuser la galerie en compagnie de ses fils.