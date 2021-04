Elie Semoun et Franck Dubosc se chambrent sur Instagram

Elie Semoun est devenu accro aux réseaux sociaux. Toutes les semaines, il abreuve sa communauté, forte de plus de 280 000 abonnés, de petites vidéos humoristiques sur différents sujets, mais toujours avec l'humour qui l'a rendu célèbre.

Et ce dimanche 18 avril, c'est à son ami et complice depuis de nombreuses années, Franck Dubosc, que l'humoriste de 57 ans s'est attaqué ! Face caméra, installé chez lui, il a envoyé une petite pique à celui qui a longtemps collaboré à sa série de sketchs Les Petites Annonces d'Élie.

Prétextant vouloir "nourrir son intelligence", Elie Semoun explique s'être tourné vers le contenu de l'interprète du cultissime Patrick Chirac dans Camping. "Je me suis promené sur Instagram, et je suis tombé sur une vidéo de Franck Dubosc, enfin ce qu'il en reste, disant "oui nous les artistes, on s'ennuie, on se fait ch**r, alors on fait des vidéos qui servent à rien et qui ne veulent rien dire !" Non je ne suis pas d'accord Franck... Enfin oui je suis d'accord", lance l'humoriste.