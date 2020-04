Élie Semoun - Son appel à l'aide déchirant pour sauver son père : "Il dépérit !"

Élie Semoun n'a pas la tête à rire. Comme il l'a souvent évoqué, son père, Paul, souffre de la maladie d'Alzheimer et a été placé dans un Ehpad pour faciliter son quotidien. Mais depuis le début de la pandémie du coronavirus, les choses deviennent de plus en plus compliquées à vivre. C'est pourquoi l'humoriste a partagé un appel à l'aide sur les réseaux sociaux, en espérant soulager la situation particulièrement rude de ces résidents. "Ce n'est pas du tout une vidéo drôle que je vais vous faire, prévient-il. Mon papa n'a plus le moral parce qu'il ne nous voit plus, ma soeur et moi depuis un mois. Il dépérit. Ça, vous n'y pouvez rien. Mais il est dans un Ehpad à Lyon qui a cruellement besoin de matériel. Combinaisons, masques AFP2, gants, blouses, surblouses. Si vous pouvez faire quelque chose pour eux, ça sera fantastique. Et indirectement, ça aiderait tous les patients qui sont dans cet Ehpad et qui souffrent. Je compte sur votre générosité. Moi aussi je vais le faire, évidemment."

Ça me donne des frissons

Ce n'est pas la première fois qu'Élie Simoun évoque avec une certaine tristesse le quotidien de son père. Comme il l'expliquait il y a quelques jours dans la version confinée de l'émission Clique, Paul prend chaque jour des risques inconsidérés sans vraiment s'en rendre compte, à cause de la maladie d'Alzheimer qui le ronge. "On est hyper inquiets, précisait-il. Il va se balader dans la salle à manger. Les infirmiers le rattrapent, gentiment, il retourne dans sa chambre. Je pense qu'il comprend la gravité de la chose, mais j'ai très très peur. Tu sais, s'il y en a un qui est malade, il le refile à mon père... Ils tombent comme des dominos. Si ça arrive, on sera loin et... ça me donne des frissons et à ma soeur aussi."