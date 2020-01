Élie Semoun : L'Alzheimer de son papa à l'origine de conflits familiaux (EXCLU)

Voilà plusieurs semaines que ses réseaux sociaux ont pris un virage vibrant. Sur son compte Instagram, Élie Semoun ne dévoile plus ses petites blagounettes ni le fruit de son dur labeur. À l'aide de courtes vidéos, le comédien fait la lumière sur le parcours du combattant de son papa de 87 ans, Paul, atteint de la maladie d'Alzheimer. En pleine promotion de son nouveau film Ducobu 3, il a accepté de nous en dire plus sur cette situation si épineuse qu'il la réalise encore avec difficulté. "Il est placé dans un EHPAD, explique-t-il à Purepeople. Il commence comme pas mal de personnes âgées à perdre la boule. Pour l'instant, c'est à peu près rigolo. Mais ce n'est pas si rigolo que ça parce que, de temps en temps, il en a conscience et c'est un peu triste."

C'est comme s'il mourait avant de mourir.

Sur internet, un véritable tsunami de tendresse s'est abattu sur Élie Semoun, en même temps que la vie tente de le désarçonner. En dévoilant ces difficultés familiales, l'humoriste s'est attiré, malgré lui, la sympathie de nombreuses personnes qui vivent des expériences très similaires, sans doute trop. "Je vois que ces vidéos sont très touchantes pour les gens, poursuit-il. Le plus triste dans cette histoire, c'est qu'on a toujours peur que les gens qu'on aime meurent, mais là, c'est comme s'il mourait avant de mourir. Il vous oublie, carrément..."

Je me suis engueulé avec un cousin

Malheureusement, dans l'épreuve, les esprits parfois s'échauffent. C'est ainsi qu'Élie Semoun s'est accroché avec un membre de sa famille qui a mal interprété ces douces confessions virtuelles. "C'est un partage, tout simplement, précise l'acteur. Pas vraiment pour m'aider moi, ni pour faire le buzz ni pour avoir plus d'abonnés. Ce n'est pas ça. Que des étrangers puissent penser ça, je peux le comprendre. Mais que des personnes de ma famille pensent ça... je me suis engueulé avec un cousin. J'étais très vexé. Ma vie est un partage. Je partage mes chansons, mes poésies, mes sketchs, mon film. Ça fait partie d'un tout." Il aurait été dommage, effectivement, qu'il garde tout ça pour lui...

Yohann Turi

