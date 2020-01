Élie Semoun: Son père, atteint de la maladie d'Alzheimer, "sombre petit à petit"

Il a le coeur parfois à rire, parfois un peu moins. Élie Semoun, dont le métier est d'apporter de la joie dans nos chaumières, sait aussi jouer sur la corde sensible quand il le faut. Touché par la maladie d'Alzheimer qui ronge son père, Paul, l'humoriste a partagé les émotions qui le traversent actuellement. Sur Instagram, le compagnon d'Anaïs donne régulièrement des nouvelles, explique comment évoluent les choses. "Mon papa que vous aimez sombre petit à petit, explique-t-il sur Instagram le 13 janvier 2020. C'est une réalité qui peut être drôle et dramatique, mais c'est une réalité. Pour le moment, c'est plus émouvant que grave."

On dirait que je me réveille, que je fais un rêve à la con

Pour accompagner son propos, Élie Semoun a partagé une vidéo de son père qui tente, avec quelques difficultés, de mettre des mots sur son mal. "Je ne suis pas normal. Je découvre, raconte-t-il avec le regard tendre. Je sais que je connais. Là, on dirait que je me réveille, que je fais un rêve à la con. Je regrette. Je ne suis pas chez moi, je sais que je ne suis pas chez moi. Mais qu'est-ce que je fais ici ? Comment je suis arrivé là ? Depuis combien de temps je suis là ? Je rigole parce que je me demande ce qu'il m'arrive. Ce n'est pas possible ça, dans la vie."