Elie Semoun amoureux : il se fait afficher avec sa chérie par Bigflo et Oli

Depuis son divorce surprise en 2002 avec Annie Florence Jeannesson – mère de son fils Antoine –, l'humoriste, comédien et réalisateur Elie Semoun a connu plusieurs déceptions amoureuses qui l'ont miné moralement. Il s'est notamment séparé de Juliette Gernez et d'Erika Moulet. Mais tout cela semble derrière lui : il roucoule aujourd'hui dans les bras d'Anaïs.

C'est le magazine France dimanche (dans les kiosques le 11 octobre 2019) qui relate la nouvelle histoire de coeur de l'humoriste. Alors qu'il a passé plusieurs semaines en Belgique pour le tournage du film Ducobu 3.0, dont il est le réalisateur, il a réussi à s'accorder une pause le temps d'une soirée. Il a ainsi été repéré au concert de ses amis Bigflo et Oli qui se produisaient à Liège, à l'occasion des fêtes de la Wallonie, sur la place Saint-Lambert. À ses côtés, on pouvait alors voir une jeune et jolie jeune femme.

Le sachant présent parmi les spectateurs, les deux chanteurs l'ont alors taquiné au micro. "Elie, fais un bisou à Anaïs !", lui a lancé Oli. Une injonction à laquelle il s'est prêté de bonne grâce ! "L'intéressé s'est exécuté sur-le-champ, embrassant fougueusement sur la bouche la demoiselle, qui semblait ravie", affirme le magazine. Elie Semoun, l'aurait-il rencontré sur Happn ? L'animateur de Canal+ Mouloud Achour l'avait inscrit sur l'application de rencontre Tinder, mais l'intéressé n'aimait pas et s'était rabattu sur l'appli concurrente. "C'est nul, et je sais bien de quoi je parle. Mon pote Mouloud Achour m'a inscrit sur l'appli Tinder pendant quinze jours, et moi-même je me suis inscrit sur l'appli Happn, pour voir ce que je valais. Si t'es connu, ça ne marche pas", confiait-il il y a un an pile au Parisien Week-end.

Depuis, Elie Semoun a trouvé chaussure à son pied...

Thomas Montet