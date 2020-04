Élie Semoun : Mercedes et Janine de retour, leur vif message au gouvernement

Il fut une époque où leur duo faisait résonner les rires dans toutes les chaumières. En 1995, Élie Semoun lançait le génialissime concept des Petites Annonces, avec la grande complicité de Franck Dubosc. De ces heures passées devant leurs DVD, on retient Kevina, évidemment, mais aussi Mikeline, les Rodriguez père et fils ou encore les lanceurs de noyaux. Mais il y a un binôme, tout de léopard vêtu, qui traverse les âges sans prendre une ride : celui composé par les élégantes Mercedes et Janine, ces demoiselles hautes en couleur et à la langue bien pendue.

Puisque la période de confinement n'est facile pour personne, Élie Semoun et Franck Dubosc ont décidé d'apporter un peu de légèreté sur les réseaux sociaux. Depuis quelques jours, les deux humoristes dévoilent sur leurs réseaux sociaux des sketchs qu'ils tournent ensemble, mais à distance évidemment. Et voilà que le 9 avril 2020, Mercedes et Janine ont fait leur grand retour, un peu moins maquillées que d'habitude, mais toujours aussi truculentes. "C'est pour dire qu'on n'est pas contente. Le confinement, il me casse les couilles. Mon esthéticienne, elle est fermée depuis un mois, explique l'une d'elles. Je peux vous dire qu'à l'intérieur, c'est plus les dunes du Pilat, c'est la jungle de Bornéo. Alors Monsieur Macaron et compagnie du gouvernement, vous allez à la pharmacie, vous me distribuez de la spiruline à tout le monde et on n'en parle plus."