Elie Semoun acclamé par Franck Dubosc et les VIP pour son nouveau show

Elie Semoun repart à l'assaut du public. Après une tournée triomphale de plus de 200 dates pour son one-man show À Partager, l'humoriste est de retour avec Elie Semoun et ses Monstres, son septième spectacle en solo. Il s'est produit le 7 janvier aux Folies Bergère, dans le 9e arrondissement de la capitale.

Particulièrement heureux de ce retour sur les planches, le populaire humoriste de 56 ans a été acclamé par les spectateurs parmi lesquels se trouvaient plusieurs personnalités. Elie Semoun n'a pas manqué de les saluer et de prendre la pose pour des photos souvenirs. Il a notamment pu compter sur son complice de toujours, Franck Dubosc. Celui-ci était accompagné de sa femme Danièle. Les deux compères ont longtemps fait rire le public avec les célèbres Petites annonces.

On a aussi pu noter la présence de Gérard Jugnot - un camarade qu'il retrouve régulièrement dans l'émission Les Grosses Têtes sur RTL -, Kad Merad, Gad Elmaleh, Ary Abittan ou encore Elodie Frégé, Léa Drucker, Alex Vizorek, les producteurs Nicole et Gilbert Coullier, Calogero...

"Faire connaître Wagner et la danse des canards au public, danser une valse avec l'urne de sa mère, vous faire assister à une prise d'otage, sortir du coma au bout de trente ans, tenter de reconquérir sa femme après quinze ans d'infidélité... Ce ne sont que quelques thèmes du nouveau spectacle d'Elie Semoun qui va chercher des sujets toujours plus originaux, plus profonds, plus spectaculaires et surtout plus humains. Les monstres : c'est lui, c'est nous ! Au fond, la vie est un cirque, une comédie, une tragédie à l'intérieur de laquelle on s'agite. Il répond à sa manière et avec son regard si particulier à la question : peut-on rire de tout ?", dévoile son site officiel.

Le nouveau spectacle d'Elie Semoun a été co-écrit avec Nans Delgado et Muriel Robin.

A noter que l'excellent trio Les Coquettes (Juliette Faucon, Lola Cès et Marie Facundo) a assuré la première partie.