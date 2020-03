Coronavirus - Elie Semoun mort d'inquiétude pour son père: "J'ai très très peur"

Voilà des mois que la famille se fait un sang d'encre. Paul, le papa d'Elie Semoun, est atteint de la terrible maladie d'Alzheimer. Et puisqu'il nécessite les soins de professionnels, il a été placé dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), à Lyon. Mais comme vous le savez, en pleine pandémie du coronavirus, nos aïeux sont les premiers visés et l'humoriste n'a plus le coeur à rire... car l'un des résidents a été testé positif au Covid-19. "Avec ma soeur, on est hyper inquiets" explique-t-il dans la version confinée de l'émission Clique, présentée par Mouloud Achour.

Il est parfaitement conscient du danger qu'implique cette crise sanitaire et des précautions qu'elle implique. Hélas, Paul Semhoun perd la mémoire et s'octroie de temps en temps, par mégarde, des petites sorties non autorisées. "Il va se balader dans la salle à manger, détaille le comédien. Les infirmiers le rattrapent, gentiment, il retourne dans sa chambre. Je pense qu'il comprend la gravité de la chose, mais j'ai très très peur. Tu sais, s'il y en a un qui est malade, il le refile à mon père... Ils tombent comme des dominos. Si ça arrive, on sera loin et... ça me donne des frissons et à ma soeur aussi."